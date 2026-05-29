大赤字に苦しんでいた広島県の焼肉店「牛ちゃん尾道店」。再建を託された元バイトの男性は二つ返事で店長を引き受けたが、飲食店の切り盛りは甘くない。当時、2人の子供のシングルパパでもあった男性はジリ貧の店を盛り上げようとあらゆる手を尽くした結果、今や押しも押されもせぬ行列店に。どのように成し遂げたのか。フリーライターの野内菜那さんが取材した――。（前編／全2回）筆者撮影ゴールデンウィーク（5月4日）の様子。