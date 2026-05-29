脳科学者の茂木健一郎先生が子どもの「創造力・芸術センス」を育む方法について教えます。■「楽しいね」「おもしろいね」。驚きや感動を共有する人間の脳は3歳までに80％が完成します。「三つ子の魂百まで」は、脳科学的にもおおむね正しいといえます。乳幼児期は、いわば知性の「根っこ」を育てる段階。「脳の土台づくり」の時期です。乳幼児にとって、日常のありとあらゆることが「はじめて」の体験です。はじめて見る、はじめ