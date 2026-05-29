28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、同日の阪神戦に登板した日本ハム・島本浩也について言及した。トレードで阪神から日本ハムに移籍した島本は、3−1の8回に登板すると、代打・ディベイニーを空振り三振、続く高寺望夢を二ゴロ。最後は中野拓夢を三ゴロで危なげなく1イニングを無失点に抑えた。館山氏は「丁寧でしたね。低めに低めにキレのある変化球。丁寧にユニホームが変