ロッテは29日、本日からマリーンズストア各店舗で、「BLACK SUMMER WEEK 2026 APPAREL」の新商品を販売することになったと発表した。今年は「サイバーライクな要素を取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトに、光やスピードをイメージしたロゴや、夏の夜を彩る寒色グラデーションを取り入れた。観戦時から日常まで幅広く着用できるデザインを採用している。「BLACK SUMMER WEEK」のイメージに合わせたラメ入りのボディに