北朝鮮海軍最大の新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」号が、早ければ来月にも朝鮮半島南端を回り、対馬海峡周辺を通過する可能性が浮上している。米専門メディアNK Newsは29日までに、衛星画像分析に基づき、同艦が西海（黄海）側の南浦沖で航行している様子を確認したと報じた。これまで限定的だった試験段階から一歩進み、本格的な長距離航海試験に移行した可能性があるという。「崔賢」号は排水量約5000トン級で、北朝鮮が建造