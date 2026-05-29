【セナ(私服) 1/7スケールフィギュア】 5月29日10時～7月22日23時59分 予約受付 2027年1月 発送予定 価格：19,800円 フリューは、同社のフィギュアブランド「F:NEX」より「セナ(私服) 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は19,800円。5月29日10時から7月22日23時59分まで予約を受け付ける。商品の発送は2027年1月の予定。 本商品は