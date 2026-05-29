◆米大リーグオリオールズ１―２ブルージェイズ（２８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」で先発出場。２試合連発とはならず、３打数無安打１死球だった。ブ軍は３連勝で２８勝２９敗とし、借金完済まで「１」と迫った。１点リードの４回２死で迎えた第２打席。昨季までブ軍