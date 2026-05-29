２００２年のサッカーＷ杯日韓合同大会で一躍ムーブメントを起こした、元韓国代表ＦＷ・安貞桓（アン・ジョンファン）さん（５０）のファミリーショットが注目を浴びている。１９９９年ミスコリアでモデルの妻・李恵園（イ・ヘウォン）が２９日までにインスタグラムを更新。「あの子がいつの間にかこんなに大きくなって、大学を卒業しました」と長女の大学卒業を報告した。位置情報は米ニューヨークとなっており、アカデミック