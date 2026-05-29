◆米男子プロゴルフツアーチャールズ・シュワブチャレンジ第１日（２８日、米テキサス州コロニアルＣＣ＝７２８９ヤード、パー７０）２０２１年マスターズ覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、１ボギーの６６で回り、首位と２打差の１９位で、まずまずのスタートとなった。１０番パー４からスタートした松山は幸先良くバーディー発進。１６番までの７ホールで４バーディーを重ね、その時点で首位に浮上した。その後