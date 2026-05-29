不動産の名義変更をすると費用はいくらぐらいかかるのでしょうか（c）Getty Images 売買や相続によって土地や建物など不動産を取得した際には、「名義変更」の手続きが必要です。名義変更は、法務局へ「所有権移転登記」を申請することによって行われます。所有権移転登記をしないと不動産の所有権を第三者に対して法的に主張できません。また、2024年4月には相続登記が義務化されたため、登記を怠ると過料を科せられる可能性が