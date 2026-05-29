【ワシントン＝中根圭一】アフリカ中部のコンゴ民主共和国などでのエボラ出血熱の流行を受けて、米ホワイトハウスは２８日、感染の疑いがある米国人を隔離する５０床の施設をケニアに設置し、２９日から運用すると発表した。米国への流入を防ぐ狙いがある。ケニア政府が施設の設置を認めたという。ケニアで感染者は確認されていない。症状が出た米国人は他の国に移し、治療する。２０１４年にエボラ出血熱が流行した際、当時