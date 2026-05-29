サッカーW杯北中米大会日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）の妻でモデルの由布菜月（28）が29日までに自身のインスタグラムを更新し、4月に出産を公表した第1子女児との親子ショットを披露した。「あっというまに過ぎていった新生児期間お家で過ごした1ヶ月がもう懐かしい」と書き出すと、パジャマ姿で愛娘を抱き添い寝をするショットなどをアップ。「毎日寝不足だったけど、お友達が会いにきてくれたり、好きなも