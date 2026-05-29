カンヌ映画祭（フランス）コンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作映画「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）に主演の、ベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）が29日、インスタグラムを更新。作品のプロモーションでフランスから来日した中「温かく迎えていただき、本当にありがとうございます」と日本語で感謝の思いをつづった。エフィラはカンヌ映画祭で、日本人初の女優賞を受賞した主