三重県鈴鹿市内の自宅で同居している妻を押し倒し、暴行を加えたとして、ラグビーチーム「三重ホンダヒート」に所属するオーストラリア国籍の男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのはラグビー・リーグワン1部「三重ホンダヒート」に所属するオーストラリア国籍のホゼア・トレバー・トゥオロ・チャールズ容疑者（26）です。警察の調べによりますと、ホゼア容疑者は5月25日の午後4時過ぎに、鈴鹿市の自宅で同居する妻の両腕