「夫婦ともに浪費はしていないのに、気づけば老後資金がほとんど残っていなかった」。こういったケースの背景には、子どもの教育費や仕送りの長期化、そして想定外の支出が重なっていることも少なくありません。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、このような問題に対する家計管理や、老後と教育費が重なるリスクについて解説します。定年間近なのに、貯金はわずか320万円…その理由神奈川県内に住む会社員の