三重県伊勢市の皇學館大学と多気郡明和町、それにNEXCO中日本が、県内の高速道路の渋滞緩和にむけた取り組みを連携して進めようと、29日に覚書を結びました。2033年の伊勢神宮式年遷宮に向け、特に車両の通行量が増える休日の午後における伊勢自動車道上りの渋滞緩和につなげるとともに、学生の実践的な学習機会を提供するものです。この日の締結式では、皇學館大学の齋藤平学長と明和町の下村由美子町長、それにNEXCO中日本津高速