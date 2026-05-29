プロとアマチュアが一緒にプレーし、県内ナンバーワンの座を競う三重県オープンゴルフ選手権が28日から亀山市にあるローモンドカントリー倶楽部で始まりました。三重県オープンゴルフ選手権は、今年で47回目を迎える伝統のある大会で、28日と29日の2日間、あわせて36ホールで行われます。初日の28日は、予選を勝ち抜いたプロ・アマ合わせて約140人が出場しました。会場は朝方まで小雨が降っていて、あいにくのコンディションとなり