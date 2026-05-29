災害のおそれがあるときに気象庁が発表する警報や注意報などの「防災気象情報」。この「防災気象情報」が、このたび大きく見直され、28日午後から運用が始まりました。新たな防災気象情報では、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4種類について、5段階の警戒レベルに整理され、レベルの数字が付けられます。これまでの「大雨警報」は「レベル3大雨警報」、「大雨特別警報」は「レベル5大雨特別警報」と発表されるようになります。こ