私はセリナ。もうすぐ10歳になる娘のランが、「誕生日にテーマパークへ行きたい」とお願いしてきました。普段は家族に興味がない夫イッペイ。しかし去年の家族旅行では勝手なスケジュールを組み、そのせいでランは熱を出してしまいました。「イッペイは、やる気があってもなくても厄介だ」と思い始めた私。今回だけはどうしても楽しい誕生日にしてあげたいと思い、ランに「2人で行こうか？」と提案。するとランも「それがいい」と