7月10日に公開予定だったスティーヴン・スピルバーグ監督の新作映画『ディスクロージャー・デイ』の公開日が10月1日に変更されることが配給元の東宝東和より発表された。 参考：スピルバーグ新作『ディスクロージャー・デイ』は現実とリンク？3つの予告編から徹底考察 本作は、スピルバーグが監督によるSF大作。これまでスピルバーグとタッグを組み、『ジュラシッ