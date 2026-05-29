＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント初日◇28日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞昨年から着用するトミーヒルフィガーのイメージカラーのひとつ、赤色がポロシャツの上半分を彩る。鈴木亨は28日に60歳の誕生日を迎えた。「意味のあるウエアの選び方をするタイプ。きょうは赤を入れようと」。還暦を意識した装いでこの日を迎えた。〈連続写真〉倉本昌弘の60歳からの飛ばし術「歩くよう