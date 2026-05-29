◇米男子ゴルフ下部ツアーUNCヘルス選手権第1日（2026年5月28日ノースカロライナ州ローリーCC＝7133ヤード、パー70）石川遼（34＝CASIO）は5バーディー、5ボギーの70で回り、首位と7打差の66位で発進した。杉浦悠太（24＝フリー）は2バーディー、4ボギーの72で回り、109位と出遅れた。