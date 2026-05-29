記者会見を開くイスラエルのネタニヤフ首相＝3月19日/Ronen Zvulun/Reuters/File（CNN）イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は28日、パレスチナ自治区ガザ地区の70％を占領するよう軍に命じたことを明らかにした。イスラエルの占領下にあるパレスチナ自治区ヨルダン川西岸で行われた会議の中でネタニヤフ首相は、ガザのイスラム組織ハマスに対する統制を「強化している」と発言。「我々は現在、ガザ地区の60％を支配している。