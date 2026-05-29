◇ナ・リーグカブス−パイレーツ（2026年5月28日ピッツバーグ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が28日（日本時間29日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場。8回の第4打席で左前打を放ち、9試合ぶりにマルチ安打をマークした。8回、ハップの2ランで5−2とリードを広げた直後に迎えた第4打席は、相手3番手・ビドワの低めスライダーを左前に運び、18日（同19日）のブルワーズ戦で2安打を放って以来、9試合ぶり