ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、次週予告で気になる患者が登場した。この日の「風、薫る」では、直美（上坂樹里）が寛太（藤原季節）から、自分の母が品川で人気の女郎・夕凪であることを聞かされる。だが夕凪は男と遊郭を逃げたといい、消息は不明。直美は捨てられた時に首から提げられていた「浦崎八幡」がどこにあるのか、探して欲しいと寛太に頼む。一方、病院では、看病婦と看護婦の溝が埋まりつつあった。りん