タレントのベッキー（42）が、28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）にゲスト出演。芸人として活躍する地元の後輩を明かした。令和ロマンの松井ケムリとともに出演。ベッキーが「地元の後輩なんだよね、なにげにね。知られてないけど」と縁を明かすと、ケムリは「子供の頃から僕はベッキーさんを地元の先輩とあがめて育ちましたから」と語り、「（年齢が）9個差なので。僕が子供の頃はベッキーさんめちゃ