【モデルプレス＝2026/05/29】2026年6月に配信開始される、Prime Videoの新着作品が発表された。【写真】吉沢亮「国宝」稽古期間の支えとなった29歳イケメン俳優◆Prime Video、6月配信ラインナップ発表1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、2026年6月はファン待望のドラマの完結編や話題の映画やドラマが配信される。（modelpress編集部）◆映画（日本）『国宝』第49回日