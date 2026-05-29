同じ症状名でも特性の現れ方は人によって違う。生きづらさを克服するために大切な事とは 症状名だけで特性は決まらない ひと口に発達障害といっても、それによって現れる特性はさまざま。たとえば「自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）」と診断された人のすべてが「場の空気や人の表情を読むのが苦手」「人とのコミュニケーションが上手にできない」といった特性を必ずしも持っているわけではなく、人によって特性の現れ方や程