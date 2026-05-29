会話は認知症の進行をゆるやかにする？居場所を作るための対応法 人とかかわる場面｜急に地域のコミュニティに行かなくなったとき ○エピソード 1か月前まで頻繁に言っていた地域の老人会に、父がぱったり行かなくなりました。居心地のよさそうで、本人のより所のようなところだったのに……理由を聞いても話してくれません。 【対応1】「（老人会に行かなくても）仲良しの○○さんと××に行ってみたら？」 社会