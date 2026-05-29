なめらかに書く力を育てる「毛糸ツリー」の作り方とは 毛糸ツリー 推奨年齢3歳～あそび制作 アリコ 緑の毛糸を巻きつけて、かわいいツリーを作ります。子どもが何度もやりたがったときに「もうおしまいだよ」とならないよう、材料を十分用意しておきましょう。 この力が伸びる！ 巻く活動は、なめらかな手首を育てます。ひらがなには丸みのある文字が多いので、なめらかに書く力