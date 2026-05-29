ポール・マッカートニー（Paul McCartney）の18枚目のソロ・アルバム『The Boys Of Dungeon Lane（邦題：ダンジョン・レインの少年たち）』が5月29日にリリースされる。前作から5年半ぶりとなる新作は、このレジェンドが今なおかつてないほどクリエイティブであることを証明する、豊かな郷愁に満ちた旅路だ。ポール・マッカートニーは君に物語を語りたがっている。椅子に座った彼が、静かな言葉で描き出す情景に耳を傾けてほしい。