◆米大リーグオリオールズ―ブルージェイズ（２８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」で先発出場。１―１の８回１死満塁の絶好機で迎えた第４打席は２ストライクからの４球目、外に逃げるボール球のスイーパーに手を出して痛恨の空振り三振に倒れた。それでも、ブ軍は続く代