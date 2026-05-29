【WWE】RAW（5月25日・日本時間26日／オハイオ・コロンバス）【映像】「レフェリーは見た！」退場処分の決定的瞬間往生際の悪い“悪女”レスラーが2週連続の愚行によってリングサイドから一発退場。エプロンサイドで潔白を主張するもレフェリーがこの態度にブチギレ。前代未聞の退場劇に場内は騒然となり「丸見えw」「やけに盛り上がる退場」などネットもざわついた。ベイリー＆ライラ・ヴァルキリア対"ザ・ジャッジメント・デ