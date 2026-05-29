イランのタスニム通信は29日、イラン南部ブシェール州でアメリカ軍のドローンとみられる航空機を撃墜したと報じました。またイラン革命防衛隊は28日、ホルムズ海峡を無許可で通過しようとした船舶に警告射撃をしたと明らかにしました。一方、アメリカ中央軍はイラン側の主張を否定し、「アメリカ軍機は1機も撃墜されていない。すべてのアメリカ軍航空戦力の所在は確認されている」と発表しました。