オンラインゲームで知り合った女性の自宅に100回以上侵入し、盗撮したとみられる33歳の男が警視庁に逮捕されたことが分かりました。撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、アルバイトの岡田純容疑者（33）で、今年3月、練馬区に住む女性の自宅リビングにカメラが付いたUSB充電器を取り付け、裸などを盗撮した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、岡田容疑者は女性とオンラインゲームで知り合い、無断で合鍵を作って侵