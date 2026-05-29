ＡＤＲ１２０Ｓがしっかり。２８日の取引終了後に、子会社ＡＤＲセラピューティクスがセルーション遠心分離器２台を新たに受注したと発表したことが好材料視されている。 セルーション遠心分離器は、脂肪組織から短時間で幹細胞を含む細胞群を調製処理することができる機器で、今回の受注は再生医療を中心として取り組む新規開設予定のクリニックからの受注という。導入予定日は６月２０日で、売り上げ見