富士通が６日続伸と戻り足を強めている。波状的な買いが続き４月３０日の急落で開けたマドを埋めに行く展開。同社は２８日取引終了後、２０３５年度（２０３６年３月期）を最終年度とする中期経営計画「中期経営ビジョン２０３５」を策定したことを発表した。 これからの１０年間は経営などにおける意思決定をＡＩが支える「ＡＩドリブン」へと変容していくという見方を示し、ＡＩ分野を中心に約３兆円を振り向け、成長投資