東栄は、1996年に放送開始した『ウルトラマンティガ』の30周年を記念したアニバーサリークロノグラフを発表した。6月4日よりフルトンジャパン公式通販サイトにて予約受付を開始する。 【画像あり】ティガのフォームチェンジをバンドで再現 12時位置には額のクリスタルをイメージしたパーツと30周年記念ロゴを配置。 30周年を記念して、3時位置には3粒の天然ダイヤをあしらった。 9時位