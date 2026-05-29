藤田観光が６日ぶりに反発している。２８日の取引終了後に、ワシントンホテルとの業務提携の一環として、両社の株主を対象とした宿泊優待の相互利用を開始すると発表しており、好材料視されている。 今年４月に開始した両社会員プログラムの相互利用に続く施策で、今回の取り組みにより藤田観の株主はワシントンＨが運営する「ワシントンホテルプラザ」及び「ワシントンＲ＆Ｂホテル」（合計４３施設）の優待を利用できるよ