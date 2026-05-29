ＲｅＹｕｕＪａｐａｎはしっかり。２８日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、香港に本拠を置く投資運用会社ロング・コリドー・アセット・マネジメントによる株式保有割合が１４．０７％と新たに５％を超えたことが判明しており、需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は５月２６日となっている。 出所：MINKABU PRESS