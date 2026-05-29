ジェイグループホールディングスがストップ高の９６９円でカイ気配となっている。２８日の取引終了後に株主優待制度の拡充と記念株主優待の実施を発表し、これを好感した買いが流入している。現行制度では毎年２月末日及び８月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に、グループ店舗で利用できる食事券を保有株数に応じて２０００～１万２０００円分提供していたが、２６年８月末日時点の株主から