ラドーは、「キャプテンクック」の新作として、ダークブルーのダイヤルとセラミックベゼルを備えた『キャプテンクック ハイテクセラミック クロノグラフ』を発表した。価格は954,800円（税込）。 【画像あり】ダークブルーのダイヤルとセラミックベゼルを備えたデザイン 本作は、1962年に誕生したキャプテンクック コレクションの伝統を受け継ぐクロノグラフモデル。2025年に発表されたキャプ