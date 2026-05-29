パワーエックスは５月末を基準日に１対３の株式分割を実施する。既に受け渡しベースでは分割後の株価となっており、１単元（１００株）の金額は１３０万円程度から４０万円程度に大きく下がった。昨年１２月の新規上場から大きな注目を浴び、その後の株価上昇も相まって個人投資家を中心に高い人気を誇っており、今後の更なる投資家層の拡大と流動性向上が期待される。 同社は大型蓄電池の製造・販売を手掛ける