午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２０４、値下がり銘柄数は３２３、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に金属製品、空運、情報・通信、その他製品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、保険など。 出所：MINKABU PRESS