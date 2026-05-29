ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐは続伸。２８日取引終了後、ＡＩライブコマース「ＡｎｙＬｉｖｅ」と、台湾の主要ＥＣプラットフォームであるＳｈｏｐｅｅ台湾とのシステム連携を開始したと発表した。これにより、台湾市場においてブランド企業はＡＩアバターを活用した２４時間・多言語対応のライブ配信をＳｈｏｐｅｅ上で展開できるようになるという。これが手掛かり視されているようだ。 出所：MINKABU PRES