増田惠子が、8月29日のビルボードライブ大阪公演を皮切りに、ビルボードライブツアーを開催する。 （関連：11月21日は「世界テレビ・デー」とんねるず、井上陽水、ピンク・レディー……“テレビ”モチーフが楽曲に映す時代性） 今年は、デビュー50周年、ソロとして45周年を迎えた増田。今回は、バースデー当日となる横浜を含む2都市での公演となる。同公演は、珠玉