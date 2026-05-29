「うどんは消化が良い」というイメージは広く定着していますが、その意味を正確に理解することが大切です。うどんは脂質が少なく腸への刺激が抑えられるという意味では胃腸に優しい食品です。一方で「消化が速い」という特性は、血糖値の急上昇につながりやすい側面でもあります。「消化が良い」＝「血糖値に影響しにくい」ではない点を、あらためて確認しておきましょう。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。