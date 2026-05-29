体位変換は、寝たきりや身体を動かしにくい方のケアで欠かせない基本技術です。 単に向きを変えるだけでなく、圧迫やずれの軽減、呼吸のしやすさ、安楽の確保、食事姿勢の保持などにもつながります。 この記事では、介護における体位変換の目的や体位の種類、ポジショニングの考え方、介助のコツをわかりやすく解説します。 適切な体位変換やポジショニングは、褥瘡予防だけでなく日々の苦痛の緩和や介助負担の軽減にも関わ