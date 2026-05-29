ジローナは28日、ミチェル監督が退任することを発表した。ブランキベルメリャスで一つの時代が幕を閉じる。1975年10月30日生まれのミチェル氏は現在50歳。現役時代に多くの時間を過ごしたラージョ・バジェカーノで指導者キャリアを始めた後、2021年夏にジローナの監督に就任。5シーズンで通算221試合を指揮した同氏は、カタルーニャのスモールクラブに自身の哲学を植え付け、セグンダ（2部）だった1年目に昇格プレーオフの末に