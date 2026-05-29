ナポリは、今シーズンまでミランを率いたマッシミリアーノ・アッレグリ監督を新監督として招聘する見込みだという。28日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。ロマーノ氏によると、ナポリはアッレグリ監督と合意に達し、近日中に契約を結ぶ予定であるとのこと。また、イタリアメディア『スカイ』は、ナポリは同監督と2年契約を結ぶ見通しである報じており、同監督とミランが結んでいる契約の解除を含む